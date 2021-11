VIDEO | Coronavirus, vertice in Prefettura: “Saremo intolleranti verso chi sfida le regole”

Anche la provincia di Latina si prepara alle festività natalizie. C’è stato questa mattina un vertice in Prefettura convocato proprio dal prefetto Maurizio Falco per definire li linee guida per le prossime settimane che saranno cruciali per il contrasto alla diffusione del coronavirus. E così, secondo quanto disposto dal 6 dicembre al 15 gennaio saranno intensificati i controlli su tutto il territorio, anche alla luce delle nuove disposizioni del Governo con l’entrata in vigore del cosiddetto Super Green Pass.

Alla riunione di oggi in Prefettura hanno preso parte Asl, forze dell'ordine, ufficio scolastico provinciale, settore dei trasporti e Camera di commercio.

“Saremo intolleranti verso coloro che hanno un atteggiamento di aperta sfida nei confronti delle direttive - ha detto il prefetto Falco -. Dobbiamo dimostrare che questo che è il periodo del cosiddetto ‘ultimo miglio’ tutti sono chiamati a dare una mano”.

