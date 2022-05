VIDEO | Spazi ristrutturati e servizi aggiuntivi: le novità dell’ospedale Goretti

Giornata importante quella di oggi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina che ha visto l’inaugurazione di nuovi servizi e spazi ristrutturati che si inseriscono in un piano di potenziamento e riqualificazione del nosocomio. Ad illustrarli, alla presenza anche dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, è stata la direttrice generale della Asl pontina, la dottoressa Silvia Cavalli.

Gli interventi riguardano l’Area Medica Multidisciplinare al 5° piano con 17 nuovi posti letto che si aggiungono agli ulteriori 10 posti letto riservati alla Patologia Neonatale del 3° piano che andranno a completare l’Area Perinatale . Novità poi riguardano il pronto soccorso con l’Area Pediatrica dotata di di posti letto tecnici di osservazione e la realizzazione di un’Area multifunzionale dotata di impianto d’aria che garantisce la gestione di pazienti Covid con ulteriori 4 posti letto riservati a pazienti dializzati.

“Il piano di riqualificazione dell’ospedale e il suo potenziamento è in itinere - ha spiegato la dottoressa Cavalli in un punto stampa nell’Area Pediatrica del pronto soccorso -. In questa fase abbiamo rilasciato un pacchetto rilevante di interventi”.

