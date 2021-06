Riconoscimento per i vigili del fuoco in pensione, per loro l’"attestazioni di lodevole servizio"

La consegna da parte del comandate provinciale Smaniotto al personale andato in pensione nell'ultimo anno; ad alcuni vigili in servizio, invece, la croce di anzianità

Riconoscimento per i vigili del fuoco andati in pensione nell’ultimo anno: a loro il comandante provinciale di Latina Stefano Smaniotto ha consegnato le "attestazioni di lodevole servizio”. La cerimonia si è svolta in forma privata a causa delle restrizioni per il coronavirus nella giornata di ieri, giovedì 3 giugno.

Nel corso dell’evento è stata anche consegnata ad alcuni vigili del fuoco in servizio la croce di anzianità. Di seguito l'elenco di tutto il personale insignito: Agostino Allocca, Vincenzo Di Biasi, Daniele Mercuri, Maria Grazia Ribaudo, Giuseppe Marasco, Giuseppe Murolo, Marino Subiaco, Sandro Baccini, Enrico Altobelli, Massimiliano Bernardini, Massimiliano Palombo, Gianluca D’Atino.