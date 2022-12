“Villaggio di Natale”: via al montaggio delle casette in centro. Albero e pista del ghiaccio in piazza

Anche a Latina iniziano i preparativi in vista delle festività natalizie. Con l’arrivo della festa dell’Immacolata anche il capoluogo pontino vuole farsi trovare pronto e così ecco che nella giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, in centro sono iniziate le operazioni di montaggio delle 28 casette in legno per la vendita e l'esposizione di prodotti alimentari e non, provenienti dal territorio pontino e preferibilmente di produzione artigianale, che riempiranno il cuore della città per tutte le settimane natalizie.

“Villaggio di Natale” in centro città

E’ questo il primo passo per l’allestimento del “Villaggio di Natale”. Le casette saranno realizzate solo in piazza del Popolo dove ci sarà anche l’albero di Natale (probabilmente vero quest’anno). Sempre nella piazza centrale della città, così come disposto dal commissario straordinario di Latina con una deliberazione assunta con i poteri di Giunta del 28 novembre e pubblicata sull'albo pretorio del Comune, sarà realizzata davanti l’Intendenza di Finanza anche la pista del ghiaccio di circa 300 metri quadrati e ci saranno anche la giostra e le attività ludiche per i bambini.

Tre alberi di Natale in altre zone della città

Ma l’abete di Natale in piazza del Popolo quest’anno non sarà il solo che con ogni probabilità troveremo in città. Sempre con una deliberazione, approvata con i poteri della Giunta comunale l’1 dicembre, infatti, il commissario straordinario Valente ha accettato anche la donazione - per un valore stimato di 3.500 euro e che, si legge nel documento, “non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale" - di altri tre alberi di Natale da parte di una società di Colleferro da installare in altrettante zone della città, di cui due da quattro metri e uno di sei metri. Secondo quanto si legge nella delibera i due alberi più piccoli saranno installati nell’area esterna della biblioteca comunale di Latina scalo e in piazzale Gaetano Loffredo a Capoportiere, mentre quello più grande nell’area verde di piazza San Marco.