La fortuna passa per la provincia di Latina dove il 2024 inizia con una bella notizia: grazie a un biglietto del Gratta e Vinci, infatti, una persona si è portata a casa ben 500mila euro.

Dopo aver baciato il nord, con tre vincite in Lombardia ed aver fatto una tappa in Toscana, la dea bendata ha fatto un bel regalo anche al Lazio, e soprattutto al territorio pontino. Come riporta l’agenzia Agimeg, questa volta la fortuna è arrivata nella ricevitoria di via Giosuè Carducci 14/c ad Aprilia dove un cliente della rivendita ha acquistato, prima della fine dell'anno, un tagliando Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario”.

Il Gratta e Vinci “Il Miliardario” è il primo “nato” della serie e ha il costo di 5 euro; con ben 13 categorie di premio, la vincita massima è di 500.000 euro. Ed è stato proprio il premio più alto quello andato a finire nelle tasche di una persona ad Aprilia. Grattando il tagliando ha infatti trovato la vincita da ben mezzo milione di euro.