La fortuna bacia ancora una volta la provincia di Latina regalando una vincita al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di ieri, martedì 21 maggio, un giocatore a Pontinia si è portato a casa la cifra di 20mila euro.

La vincita è stata possibile grazie a un 9. Ma con l’ultimo concorso il 10eLotto ha distribuito premi per oltre 28,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.