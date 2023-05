Nel Lazio vincite per 150mila euro al 10 e Lotto: 8 Doppio oro centrato a Ventotene

Il Lazio ancora protagonista del 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’ultima estrazione sono state centrate vincite complessive per 150mila euro. La più alta della giornata arriva da Roma grazie a un 9 Oro da ben 100mila euro a cui si aggiungono però altre vincite minori.

In particolare, 30mila euro vinti a Bassano Romano, in provincia di Viterbo. Premiata anche la provincia pontina, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro messo a segno sull'isola di Ventotene.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi in questo 2023.