Lotto, sorridono il Lazio e la provincia di Latina: distribuiti premi per 33mila euro

Sorride il Lazio in occasione del concorso del Lotto di martedì 16 luglio. Sorride anche la provincia di Latina. Un fortunato giocatore di Santi Cosma e Damiano, come riporta Agipronews, si porta a casa 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno indovinati sulla ruota di Roma. A questi si aggiungono 9.750 euro vinti ad Acquapendente, in provincia di Viterbo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 714 milioni di euro da inizio anno.

Il 10eLotto si ferma invece a Roma. Nel concorso di martedì sono stati infatti centrati 30mila euro nella Capitale, frutto di un “8 Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,14 miliardi da inizio anno.