Lotto e 10eLotto: il Lazio sbanca nelle estrazioni del weekend. La fortuna bacia Terracina

Il Lazio protagonista assoluto delle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto. A Roma e a Veroli, in provincia di Frosinone, sono stati infatti centrati due terni, rispettivamente sulla ruota Nazionale e su quella di Roma, da ben 22.500 euro ciascuno con giocate da 5 euro.

Ma non è rimasta a bocca asciutta la provincia di Latina. Come riporta l'agenzia Agimeg, a Terracina è stato realizzato un terno da 9mila euro.

Per quanto riguarda il 10eLotto la vincita più consistente nel Lazio è stata a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, con un "3" da 7.650 euro. A Colfelice, in provincia di Frosinone, sono stati vinti invece 7.500 euro grazie a un "6", mentre a Fiumicino e ancora a Terracina sono state realizzate due vincite da 5mila euro ciascuna.