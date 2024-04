Doppia vincita milionaria nel Lazio: la fortuna bacia anche la provincia pontina

Doppia vincita milionaria nel Lazio. Un periodo particolarmente fortunato, in particolare per gli appassionati del Gratta e Vinci che nel giro di poche settimane hanno esultate per due vincite, a Latina e a Frosinone.

Cme riporta l'agenzia Agimeg, nel caso della provincia pontina, la fortuna ha baciato Pontinia, dove un biglietto Gratta e Vinci Nuovo 50X ha regalato la bellezza di 2 milioni di euro. In provincia di Frosinone invece è stato un fortunato giocatore di Castrocielo a portare a casa 1.936.849 euro grazie al New Turista per sempre.

Un doppio colpo incredibile, in due comuni distanti poche decine di chilometri. In tutti e due i casi è caccia ai fortunati nuovi milionari.