“No alla violenza contro gli operatori socio-sanitari”: flash mob in piazza del Popolo a Latina. L’iniziativa è stata organizzata dalla Asl pontina per sabato 12 marzo in centro, in occasione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”.

Il flash mob verrà realizzato con la collaborazione di Marco Ugolini, trainer certificato Breakletics Italia e vedrà coinvolti anche alcuni operatori dell’Azienda Sanitaria locale di Latina e ballerini professionisti.

L’obiettivo dell’iniziativa è appunto quella di sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema della violenza e delle aggressioni contro gli operatori socio-sanitari con episodi che sempre più di frequente si sono verificati anche nella provincia pontina.