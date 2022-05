Sostenibilità ambientale e inclusione: i bambini dell'istituto Volta in visita al Lago di Fogliano

Questa mattina,grazie ai carabinieri del comando provinciale di Latina e del reparto Biodiversità di Sabaudia, due classi e sei docenti della scuola primaria dell’istituto Volta di Latina hanno visitato il lago di Fogliano. Inizia dunque il programma che da settembre coinvolgerà tutti gli Istituti scolastici di Latina e provincia, finalizzato anche a favorire l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico, attraverso percorsi rivolti alla sostenibilità ambientale, alla tutela e il rispetto degli ecosistemi e del patrimonio ambientale.

La scolaresca, sotto la guida del luogotenente Giuseppe Stolfa, ha visitato il museo ornitologico e il laboratorio didattico e ha svolto diverse attività didattiche interagendo, anche attraverso il gioco, con il personale del Parco. Con la collaborazione della scuola e dell’associazione LatinAutismo il programma della visita è stato strutturato e preparato con l’invio di materiale fotografico ai bambini con disturbo dello spettro autistico affinchè conoscessero in anticipo le attività e gli ambienti. La prevedibilità permette infatti alle persona con disturbo dello spettro autistico di gestire le emozioni con più facilità, il supporto visivo come una scheda con immagini, aumenta la comprensione in un ambiente dispersivo con diversi stimoli sensoriali come rumori, luci e odori.

Con queste iniziative l’associazione LatinAutismo, l’Urs Lazio, ambito territoriale di Latina, l'istituto.Volta, con la colaborazione dei carabinieri del comando provinciale, hanno sostenuto quindi non solo la diffusione dell’educazione ambientale, ma anche la promozione e lo sviluppo di un'eduzazione inclusiva.

“Stiamo costruendo le basi per un welfare di comunità più solidale - spiega la presidente di LatinAutismo Monia Magliocco - Siamo sempre più consapevoli di non essere soli nelle sfide che ci attendono e questi progetti sono una risorsa preziosa”.