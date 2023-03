Torna “Vivicittà”, i divieti e le strade chiuse a Latina domenica 2 aprile

Torna anche a Latina domenica 2 aprile il tradizionale appuntamento con Vivicittà, l’evento podistico internazionale targato Uisp che si svolge in contemporanea in 38 città italiane e in diverse località estere.

La gara, sulla distanza di dieci chilometri, prenderà il via alle 9.30 dal parco Falcone e borsellino”: come vuole la tradizione lo start sarà dato in diretta su Rai Radio1 e il percorso si svilupperà in due giri attraversando il centro del capoluogo e passando verso il quartiere Pantanaccio. E al “Vivicittà” sarà abbinata anche una “Camminata ludico motoria”, sempre per le vie del cento storico, con la presenza di numerosi alunni dell’Istituto Comprensivo Da Vinci Rodari.

Divieti e strade chiuse in città

“Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, è indispensabile una modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze” della città di Latina: questo quanto si legge nell’ordinanza che proprio in occasione di Vivacità è stata emanata dall’Amministrazione comunale per la mattina di domenica 2 aprile, con cui vengono disposti alcuni divieti e la chiusura di alcune strade.

Nello specifico, si legge nel provvedimento, viene ordinato il divieto di circolazione per tutti i veicoli - eccetto che per le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e i mezzi autorizzati - in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara dalle 09.30 e sino al termine previsto per le 11.30 circa, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti. Queste le strade interessate: partenza (1° giro): parco Falcone Borsellino, via S. Pellico, via L. Zeppieri, via A. Gramsci, corso della Repubblica, via E. di Savoia, largo Caduti di Nassiriya, piazza della Libertà, viale Don Morosini, viale A. Doria, via Quinto Ennio, corso Matteotti, via Epitaffio, via Pantanaccio,via Mercurio, via dei Pianeti, via Andromeda, via Pantanaccio, via dei Volsci, viale Petrarca, via F. Filzi, via Tito Speri; (2° giro) via delle Medaglie d’Oro, piazza della Libertà, viale Don Morosini, viale A. Doria, via Quinto Ennio, corso Matteotti, via Epitaffio, via Pantanaccio, via Mercurio, via dei Pianeti, via Andromeda, via Pantanaccio, via dei Volsci, viale Petrarca, via F. Filzi, via Tito Speri, parco FalconeBorsellino dove è previsto l’arrivo.