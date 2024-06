Disinfestazione contro le zanzare, il calendario degli interventi a Latina: date e zone interessate

Sono in programma nella città di Latina alcuni interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare. Per l’ultima settimana di giugno l’amministrazione comunale ha infatti predisposto uno specifico calendario.

Gli interventi sono previsti nelle serate che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 giugno (il dettaglio nelle foto in basso). Durante il trattamento la popolazione è invitata ad adottare le seguenti precauzioni:

- non esporre all'esterno delle abitazioni sostanze, alimenti ed indumenti;

- chiudere porte e finestre;

- tenere in casa gli animali domestici;

- svuotare i sottovasi delle piante.

“I prodotti utilizzati - spiegano dal Comune di Latina - contengono principi attivi a basso impatto ambientale classificati come presidi medico-chirurgici e registrati presso il Ministero della Salute”. In caso di pioggia l'intervento sarà rinviato a nuova data.

Il calendario degli interventi