Zecchino d’Oro, al via la 64esima edizione: la provincia di Latina fa il tifo per Irene

Fondi e tutta la provincia di Latina fanno il tifo per la piccola Irene di 8 anni, tra i bambini protagonisti quest’anno della 64esima edizione dello Zecchino D’Oro. Irene salirà sul palco insieme a Giuseppe, 7 anni di Perfugas (SS), con la canzone “Il Reggaetonno” di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti.

Il festival per bambini più amato d’Italia andrà in onda dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna nei giorni di 3, 4 e 5 dicembre in diretta su Rai1. A condurre i primi due pomeriggi Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale di domenica 5 ci sarà il direttore artistico Carlo Conti.

Sono 14 le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall’amore per la lettura all’importanza del riciclo; 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali); 17 i piccoli interpreti provenienti da 9 regioni d’Italia che canteranno le canzoni insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e che sono stati scelti tra migliaia di bimbi durante il casting dello Zecchino d’Oro, svoltosi anche quest’anno online.

Il programma della tre giorni del festival prevede l’esibizione e l’ascolto di 7 canzoni nei due pomeriggio di venerdì 3 e sabato 4 dicembre (con inizio alle 17.05), poi domenica 5 dicembre, dalle 17.20 lo Zecchino si conclude con il riascolto di tutte le 14 canzoni in gara e la proclamazione della vincitrice.

La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all’estero. Sulla piattaforma, sarà, inoltre, disponibile anche la diretta in lingua dei segni della finale.

In totale sono 3 i bambini del Lazio che parteciperanno alla fase finale della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro: oltre ad Irene ci sono Giulia, di 8 anni, di Guidonia in provincia di Roma che canterà “Clap Clap”, scritta da Mario Gardini e Marco Iardella, ed Elisa, di 9 anni, di Roma, che canterà la canzone scritta da Giovanni Caccamo e Antos Zarrillo Maietta, “Il ballo del Ciuaua”, insieme a Camilla, 7 anni, di Viareggio e a Francesco Paolo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme.