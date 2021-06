Latina in zona bianca e stop al coprifuoco, i nuovi orari per la Ztl nella zona dei pub

Estesi per tutta la settimana gli orari di divieto di circolazione e sosta in via Lago Ascianghi, via Neghelli e via Cesare Battisti. L’ordinanza del Comune

Cambiano gli orari di apertura e chiusura della Ztl nella zona dei pub a Latina. L’ordinanza del dirigente del Comune è stata firmata nei giorni scorsi e può essere consultata accedendo all’Albo Pretorio del sito istituzionale.

Il nuovo orario arriva in conseguenza dell’ingresso del Lazio, e quindi anche della provincia pontina, in zona bianca, quella in cui sono previste misure meno stringenti disposte dal Governo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Prima fra tutte lo stop al coprifuoco; dal 14 giugno, infatti, anche nel Lazio non sono più previsti limiti di orario per gli spostamenti - fino alle scorse settimane era in vigore prima dalle 22 e le 5 del mattino successivo, poi dalle 23 ed infine da mezzanotte -.

Con l’ordinanza che entra in vigore oggi, venerdì 18 giugno, e sarà valida sino a nuova disposizione, viene istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo gli assi viari di via Lago Ascianghi, via Neghelli e via C. Battisti nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20 alle ore 3 del giorno successivo, mentre nei giorni dalla domenica al giovedì dalle ore 20 alle ore 01,45 del giorno successivo.

Sempre in conseguenza dell’ingresso in zona bianca e della fine del coprifuoco con un’ordinanza del sindaco Coletta sono stati stabiliti anche i nuovi orari di apertura e chiusura di bar, ristoranti e di tutte le altre attività di somministrazione di cibo e bevande.