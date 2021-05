Ztl e rimozione forzata nel fine settimana: le regole valide dalle 19 alle 22

Le disposizioni dal venerdì alla domenica; I residenti muniti di apposito contrassegno potranno parcheggiare negli stalli a loro riservati nelle aree di sosta di Via Neghelli e via Don Morosini

Divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo gli assi viari di via Lago Ascianghi, via Neghelli e via C. Battisti durante il fine settimana: questo quanto disposto con un’ordinanza dirigenziale dal Comune di Latina.

Questo significa che la cosiddetta zona pub sarà Ztl tutti i venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

Per quanto riguarda la sosta, fanno sapere dall’Amministrazione, i residenti muniti di apposito contrassegno (la validità dei contrassegni già rilasciati è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021) potranno utilizzare i posti a loro riservati nelle due aree parcheggio dedicate in Via Neghelli (38 posti) e Via Don Morosini (30 posti). Coloro che ancora devono ritirare il contrassegno possono recarsi, muniti di foglio di circolazione del proprio veicolo, presso il front office dell’Ufficio Mobilità di via Cervone n. 2 (stazione autolinee), il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per informazioni è possibile scrivere a: ufficio.traffico@comune.latina.it