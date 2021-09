Coronavirus, la situazione nelle scuole pontine: 17 classi in quarantena, 23 positivi

A poco più di una settimana dalla ripresa delle attività didattiche sono già diverse le classi che si trovano in quarantena, in provincia di Latina, per la presenza di positivi, tra alunni o personale docente. Anche ieri, 22 settembre, si sono aggiunge all'elenco due classi di Latina, una elementare e una media.

La fotografia della situazione aggiornata proprio al 22 settembre è di 22 classi in isolamento, con 15 studenti contagiati e otto casi tra il personale scolastico. Il bollettino settimanale della Asl, riferito all'arco temporale compreso tra il 15 e il 21 settembre, segnala complessivamente l'accertamento di 23 posività che hanno interessato diversi plessi della provincia pontina.

La prevalenza dei contagi si registra nella scuola dell'infanzia, che conta 7 casi, mentre fra gli alunni con meno di 14 anni i casi sono stati 5, tre invece fra studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Due i contagi accertati nell'ultima settimana fra i docenti, cinque fra gli educatori dell'infanzia, uno solo fra i collaboratori scolastici.