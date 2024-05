Acque aromatizzate per affrontare l'arrivo del caldo: come prepararle

Le temperature si alzano e l'organismo ha bisogno di essere idratato. Molto spesso, però, aumentare la quantità d'acqua bevuta non viene naturale, anzi, si riesce a fatica a sorseggiare qualche bicchiere di più. Un'alternativa gustosa e benefica possono essere le acque aromatizzate, delle bevande detox a base di acqua, frutta e verdura che idratano l'organismo. Si tratta di acque sane e ricche di benefici che depurano, aiutano la digestione, spesso agiscono da antinfiammatori naturali e si preparano in casa con frutta e verdura a piacimento.

Come preparare un'acqua aromatizzata

Per preparare un'acqua aromatizzata in casa occorrono: acqua, una bottiglia vuota (preferibilmente di vetro), frutta, verdura, erbe aromatiche a piacimento. L'acqua aromatizzata si prepara lasciando in infusione in frigo, in un litro e mezzo d'acqua, frutta e verdura scelta non a caso, ma seguendo alcuni criteri in grado di legare effetti benefici a sapore piacevole. L'infusione dovrà durare almeno 3 ore e si consiglia di utilizzare acqua minerale o acqua filtrata.

Se, ad esempio, si vuole preparare un'acqua depurativa, si potrà mettere in infusione limone e zenzero. Se si cerca un'acqua dall'azione digestiva, si possono mettere in infusione menta e zenzero o finocchio. Se si vuole realizzare un'acqua aromatizzata vitaminica e antiossidante, meglio puntare sull'infusione di frutti rossi, come more, fragole, mirtilli. Si possono preparare anche delle bevande ricche di vitamina C, alternativa più leggera rispetto alla classica spremuta, mettendo in acqua - per il tempo sopra indicato - fette di pompelmo, fette di arancia, fette di limone.

Acque aromatizzate: abbinamenti da provare

Il consiglio generale è quello di non mettere in infusione più di 4 ingredienti insieme. Ecco di seguito alcune combinazioni azzeccate:

- limone e zenzero: detox e rinfrescante

- cetriolo e menta: dissetante e digestiva

- limone, fragole e basilico: rinfrescante, ricca di vitamina C, migliora circolazione e metabolismo

- pompelmo e rosmarino: ricca di vitamina C e antinfiammatoria

- limone e finocchio: detox e digestiva

- kiwi e ananas: rinfrescante, antiossidante, ricca di vitamine e dal sapore esotico

Le acque aromatizzate non sono di certo miracolose. Non aiutano a dimagrire se non abbinate a una dieta equilibrata e ad un'attività fisica costante, ma sono bevande sane, ideali per reidratarsi soprattutto nelle giornate di caldo torrido e per regalarsi una piacevole e fresca pausa, anche più volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.