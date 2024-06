Cetriolo, benefici e proprietà dell'ortaggio estivo

E' grande protagonista dell'estate, insieme a pomodori, zucchine, melanzane e frutta di stagione. Dolce, fresco, ottimo ai pasti come verdura o per un salutare spuntino di metà mattina o pomeriggio. Stiamo parlando del cetriolo.

Facilmente riconoscibile per la sua forma allungata, la buccia verde scura e la polpa interna verde chiara con i semi bianchi, il cetriolo viene solitamente utilizzato per insalate; buono anche da solo e amato anche per la creazione di maschere di bellezza. E' diuretico, idratante e disintossicante: un vero toccasana per affrontare la stagione estiva. Vediamo quali sono i benefici, le proprietà e le calorie del cetriolo.

Perché il cetriolo fa bene

Il cetriolo è ricco di acqua e sali minerali. Contiene una'alta qualità di acido tartarico, una sostanza che impedisce ai carboidrati assunti di trasformarsi in grassi. Al suo interno si trovano provitamina A, vitamina B e C è ricco di calcio, potassio, ferro, iodio, zolfo e manganese. Ha pochissima calorie (circa 14 Kcal per 100 gr) è un alimento detox che purifica, disintossica e riequilibra l'organismo.

In estate i cetrioli sono perfetti per affrontare il pericolo disidratazione provocato dall'aumento delle temperature e dalle frequenti sudate. I cetrioli, infatti, sono ricchi d'acqua, rinfrescanti e purificanti per l'intestino. Sono grandi alleati del sistema renale, poiché aiutano ad eliminare liquidi in eccesso e tossine e a prevenire calcoli ai reni e alla vescica. Anche il fegato e il pancreas ne beneficiano. Per le sue proprietà diuretiche e disintossicanti, i cetrioli sono altamente consigliati nelle diete.

I cetrioli, inoltre, hanno grandi proprietà decongestionanti e lenitive, persino i dermatologi li consigliano in caso di scottatire solari. Sono un alleato di bellezza, utilizzati per maschere e trattamenti antirughe, idratanti e rassodanti. Le fettine fresche di cetriolo posizionate sugli occhi sono ottime per ridurre borse e occhiaie.