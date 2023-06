Tè matcha, tutti i benefici del tè verde cinese

Una valida alternativa al tè e anche al caffè, per trovare le energie quotidiane e prendersi cura di salute e bellezza. Tutto questo (e molto altro) è il tè matcha, un tè verde in polvere sempre più diffuso nella nostra cultura.

Questa polvere verde, ricca di proprietà e di benefici, arriva a noi direttamente dalla Cina, assumerla fa bene all'organismo, all'umore, al cuore.

Cos'è il tè matcha

Il tè matcha si ottiene dalle stesse foglie del tè verde (Camellia sinensis), ma queste, invece che essere essiccate, vengono asciugate e macinate in mulini a pietra molto finemente, fino a ottenere una polvere. In pratica, rispetto al tè verde, il tè matcha permette di sorseggiare le intere foglie del tè, potendo godere a pieno di tutte le fibre, gli antiossidanti e le altre proprietà che contengono.

Lo si può assumere come un normale tè, diluendolo in acqua calda, oppure si può utilizzare per svariate ricette dolci e salate (salse, dolci, biscotti, porridge, etc.)

I benefici del tè matcha

Un tè dalle mille proprietà, scopriamo i motivi per cui fa così bene: