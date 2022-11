Tisane e infusi: i migliori per affrontare l'arrivo del freddo

Il freddo è arrivato e, nel corso della giornata, bere una bevanda calda e salutare è una buona abitudine per ricaricarsi e scaldarsi, idratando anche l'organismo.

Bere tanto, anche con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, infatti, è molto importante. Ecco, dunque, alcune tisane calde, profumate e ricche di proprietà e vitamine, da preparare nei mesi freddi.

Tisane per l'autunno

Iniziamo con una tisana disintossicante, quella a base di eucalipto. Si tratta di un infuso ideale anche per liberare le vie aeree che, si sa, con l'avvento dei mali di stagione, sono spesso chiuse. All'eucalipto può essere aggiunto anche timo, tiglio e menta.

Grande classico per affrontare i mesi freddi, è la tisana zenzero e limone o zenzero e arancia, un vero alleato per combattere stress, stanchezza e prevenire i mali di stagione. Assumere con costanza una tisana allo zenzero, inoltre, migliora la circolazione sanguigna, è ricca di antiossidanti, favorisce la digestione, riduce disturbi come la nausea.

Miracolosa in autunno e inverno è la tisana all'echinacea. Se assunta con costanza è utile a rafforzare il sistema immunitario, prevenendo influenze e raffreddori. Spesso unita alla rosa canina ha, inoltre, un sapore piacevole ed è facile da trovare nelle erboristerie, nelle farmacie e nei supermercati.

Una tisana al cardamomo è una preziosa alleata in autunno per prevenire raffreddore, tosse, per liberare le vie respiratorie e per combattere la stanchezza tipica degli stati influenzali. Il cardamomo è una spezia indiana, ricca di proprietà detox. Nelle tisane in commercio in erboristeria o nei supermercati, è spesso abbinata a zenzero o cannella.

Ultima, non per importanza, la tisana a base di vitamina C, che è presente negli agrumi, nei frutti rossi, nella papaya, nella rosa canina, nell'ortica, nel kiwi, nell'aloe vera. Un infuso a base di uno o più di questi ingredienti è un valido alleato per affrontare le stagioni più fredde.