Addormentarsi in un lampo con il metodo Cricket Feet: cos'è e come praticarlo

Prendere sonno alla sera non è sempre facile come sembra. Se non si appartiene al team di coloro che appena toccano il letto e chiudono gli occhi cado in un placido sonno tranquillo è utile ricorrere a qualche trucchetto per rilassarsi e propiziare una bella dormita. Come fare? Alcuni suggerimenti arrivano direttamente dai social. Su TikTok, ad esempio, spopolano video in cui per alleviare lo stress mentre si è alletto si ricorre alla tecnica del Cricket Feet. Il metodo è quello di sfregarsi i piedi prima di andare a dormire, un gesto molto utilizzato da persone neurodivergenti che avrebbe una forte capacità calmante. Un gesto semplice che creerebbe un senso di comfort riducendo lo stress permettendo al corpo di rilassarsi.

Massaggi ai piedi prima di dormire

Apprendere questa tecnica è molto semplice. È sufficiente stendersi sotto le coperte e strofinare per qualche secondo i piedi tra loro. Il gesto crea una stimolazione delle terminazioni nervose presenti nella zona e aiuta a calmare il sistema nervoso centrale. Ciò comporta un miglioramento della circolazione aiutando a rilasciare dopamina, serotonina ed endorfina. In alternativa è possibile anche massaggiare i piedi con della crema idratante prima di andare a letto. Stesso risultato modalità differenti.