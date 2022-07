Gengivite e gravidanza, tutto quello che c'è da sapere

Spesso le donne in dolce attesa si ritrovano a combattere con infiammazioni ai denti. Le gengiviti, infatti, sono sempre dietro l'angolo, poiché il corpo della donna subisce vari cambiamenti durante i nove mesi, anche a denti e gengive.

Una buona salute orale è però un toccasana per rispondere a possibili malattie del cavo orale. Seguire routine quotidiane sane, assicura la prevenzione di gengiviti e mal di denti ma - secondo alcuni studi - è utile anche a prevenire malattie croniche come il diabete, le malattie cardiache e l'ictus.

Come prevenire gengiviti e malattie orali in gravidanza? La risposta arriva da Philips Sonicare, azienda leader nelle tecnologie sanitarie a livello mondiale.

Per prima cosa è bene seguire una routine di salute orale: "Seguire una buona routine di salute orale a casa tra una visita odontoiatrica e l'altra è molto importante per tenere sotto controllo la propria salute generale", afferma il Dott. Luigi Paglia, Direttore del dipartimento di Odontoiatria materno infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano e autore del testo ‘Salute orale di Mamme e Bambino nei primi 1000 giorni di vita’.

"Questo è particolarmente importante in alcuni periodi della vita in cui la bocca può essere più soggetta a malattie orali, come ad esempio durante la gravidanza".

Come la gravidanza influisce sulla salute orale

Durante la gravidanza, l'aumento degli ormoni può portare a denti sensibili e gengive gonfie e infiammate che possono sfociare in gengivite da gravidanza – il primo stadio della malattia gengivale. Se non trattate, le gengiviti possono compromettere sia la salute della mamma sia quella del bambino. urante la gravidanza, le donne possono anche subire cambiamenti nella pellicola che ricopre i denti e che contiene batteri, nonché una maggiore concentrazione di batteri orali che causano malattie. Anche in questo caso, la buona notizia è che seguendo un'efficace routine di igiene orale quotidiana, le donne in gravidanza possono prevenire tutte queste condizioni comuni, contribuendo a migliorare la salute generale sia della mamma sia del bambino.

Gengivite in gravidanza

La gengivite può essere molto diffusa, dunque, tre le donne incinta, ma prevenirla è possibile. Vediamo come.

Primo campanello d'allarme sono i sintomi: in gravidanza sono da tenere d'occhio eventuali sanguinamenti delle gengive la pulizia interdentale e lo spazzolamento, le gengive arrossate o gonfie e il persistente alito cattivo.

E' buona abitudine spazzolare i denti due volte al giorno, tutti i giorni, per due minuti; in questo modo si combatte la placca e si previene la gengivite da gravidanza. Si consiglia di utilizzare uno spazzolino elettrico – sono più efficaci nella rimozione dei batteri rispetto a quelli manuali e garantiscono una pulizia più accurata. Quasi il 40% della superficie dentale si trova tra i denti. Spesso questi spazi ospitano batteri nocivi, che possono causare malattie gengivali. Per raggiungere gli spazi più stretti, bisogna bere molta acqua e usare il filo interdentale almeno una volta al giorno.

Cosa fare in caso di nausee

Le nausee mattutine e il vomito ripetuto possono portare all'erosione dello smalto dentale e carie. Provate a fare così: invece di lavarvi i denti subito dopo il rigetto – che può danneggiare lo smalto dei denti – sciacquate la bocca con acqua del rubinetto e aggiungete un collutorio. Aspettate almeno un'ora prima di lavarvi i denti.

In caso di disturbi ai denti, durante la gravidanza, è bene informare prontamente il medico per intervenire nel modo giusto, anche con farmaci non rischiosi per la gravidanza quando questo è necessario.