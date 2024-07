I rimedi naturali per allontanare api, vespe e calabroni senza danneggiare l’ambiente

Soprattutto nel periodo estivo gli insetti possono essere davvero fastidiosi: tra ronzii e paura di punture rischiamo di passare il tempo all’aria aperta sul chi va la.

Eppure le api sono preziosissime per la difesa del nostro ecosistema e sono sempre più a rischio a causa del crescente utilizzo di insetticidi e pesticidi: non ucciderle ma tenerle alla larga con metodi naturali è una scelta responsabile ed eco-friendly per evitare drammatiche conseguenze ecologiche.

Scopriamo allora quali sono i rimedi naturali più efficaci per allontanare api, vespe e calabroni senza creare danni ambientali e i consigli per evitare di essere punti e trascorrere una giornata all'aperto in tutta tranquillità

I rimedi naturali

Il caffè è uno di rimedi naturali più efficaci per tenere lontane le api, come anche vespe, calabroni, cimici e altri insetti. Il suo aroma così forte è intenso è tanto gradito a noi umani quanto insopportabile ad api e vespe.

Basterà sistemare un po’ di polvere di caffè macinato in un piccolo contenitore ignifugo, come un posacenere, un porta candele o un recipiente di alluminio, dargli fuoco e lasciare che sprigioni il suo fumo particolarmente denso e odoroso. È un metodo semplice e sicuro, che potrete utilizzare su un davanzale o in giardino, così da potervi godere l’aria aperta in tranquillità.

Tra i rimedi naturali “casalinghi” troviamo anche l’aglio, che una volta aggiunto in polvere all’acqua dello spruzzino con cui innaffiate le piante, allontanerà api, vespe e altri insetti.

Un altro rimedio efficace consiste nel conservare le bucce dei cetrioli e posizionarle in giardino o sui davanzali.

Ottimi rimedi naturali, sicuramente più profumati dei precedenti, sono costituiti da piante e oli essenziali: l’essenza di alloro,l’olio di eucalipto e quello di lavanda hanno un alto potere repellente, come anche le piante di citronella, geranio, canfora, alloro e basilico. Potete coltivarle in giardino, in terrazza o sui davanzali delle finestre, oppure aggiungere nei diffusori per ambienti qualche goccia di olio essenziale in ogni stanza della vostra casa

Inoltre, potete utilizzare qualche goccia di questi oli essenziali anche sugli abiti, sulla pelle o sul pelo dei vostri animali domestici, così da tenere lontano gli insetti.

Puoi ottenere un buon cocktail per allontanare le api e prevenire il rischio di punture, mescolando in un diffusore spray piccole quantità di olio essenziale di citronella, lavanda, menta, tea tree e jojoba, da spruzzare poi sulle parti esposte del corpo.

Infine, altri rimedi utili per tenere lontane api, vespe e calabroni, sono le pastiglie di canfora o di naftalina, da sistemare all’interno di sacchetti posizionati nei punti strategici, come porte o finestre.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione è l’arma più efficace per evitare che le api entrino nella vostra abitazione o costruiscano un nido.

Apponete delle comuni zanzariere alle finestre, sigillate con mastice o stucco le eventuali crepe o fessure poste lungo le mura perimetrali, controllate periodicamente le zone in cui potrebbero nidificare (come sottotetti, cassonetti delle tapparelle e fessure) e accertatevi che non ci siano favi in costruzione.

Riempite anche le cavità delle pareti mediante l’utilizzo della schiuma espansa e cercate di gestire al meglio rifiuti e alimenti, evitando di lasciare in giro sostanze zuccherine, carne o sostanze proteiche.