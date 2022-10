Come realizzare la zucca intagliata di Halloween

Che Halloween sarebbe senza la tradizionale zucca intagliata e illuminata? E' questa, infatti, il simbolo per eccellenza della festa di Halloween e realizzandola in casa il divertimento è assicurato.

La tipica zucca è chiamata Jack O' Lantern dalla leggenda del vecchio Jack, un fabbro (e ubriacone) irlandese. Si narra che durante la notte di Halloween, il fantasma di Jack vaghi per le strade alla ricerca di un rifugio e che appendendo una zucca illuminata fuori dalla propria casa, si potrà indicare che lì non c’è posto per lui. Da allora, la zucca intagliata con la faccia del vecchio fabbro e la candela all’interno, è il simbolo più famoso di Halloween e viene preparata ormai in tutto il mondo: vediamo dunque come intagliare la zucca di Halloween e farne un perfetto Jack O’ Lantern!

Come realizzare la zucca intagliata

Per prima cosa bisogna avere tutto l'occorrente necessario:

un pennarello lavabile

uno o due coltelli taglienti (uno più piccolo per i tagli più precisi e uno con la lama più lunga intagliare bene la zucca)

un cucchiaio per pulire l'interno e un cucchiaio da gelato o uno scavino per melone per raccogliere i semi e i filamenti

un lumino o una candela

Il procedimento:

Bisognerà scegliere una zucca bella e abbastanza grande di un arancio acceso. Vediamo ora, nel dettaglio, i passaggi da seguire per realizzare una perfetta zucca di Halloween:

posare la zucca su carta di giornali disegnare un cerchio sulla parte superiore della zucca sulla parte più liscia, disegnare gli occhi, il naso e la bocca con un coltello appuntito e ben tagliente incidere a fondo la zucca lungo il disegno fatto sulla parte superiore ed estrarre il coperchio pulire il coperchio dai filamenti e dai residui di polpa e lasciarlo da parte scavare l’interno della zucca con il cucchiaio, svuotandola dei semi, dei filamenti e della polpa e raschiandone le pareti con cura intagliare occhi, naso e bocca inserire il lumino o la candela al suo interno chiudere la zucca con il coperchio

La tua Jack O’ lanter è pronta.