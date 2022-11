Come illuminare l’armadio e la cabina armadio

Aprire l’armadio è una delle prime azioni che svolgiamo al mattino per scegliere cosa indossare. Una scarsa illuminazione, però, può giocare brutti scherzi.

Difficile cercare il giusto outfit se non gli indumenti sono in ombra. Per questo l'ordine non basta, serve una luce adeguata, una soluzione perfetta per l'armadio o la cabina armadio.

I sistemi per illuminare l’armadio sono diversi e possono rispondere a tutte le esigenze, vediamo quali scegliere:

Strisce a Led

Sono la soluzione più utilizzata perché semplici da installare. La maggior parte è formata da un adesivo magnetico e non ha bisogno di viti o di un sistema elettrico, ma di un semplice trasformatore. In base al voltaggio possono essere adatte sia per armadi piccoli, sia per cabine armadio più profonde. Inoltre questa è una soluzione molto versatile perché le strisce possono essere tagliate in base alle nostre necessità.

Appendiabiti con Led

Se non vogliamo rinunciare ai Led, ma volgiamo una soluzione più semplice, un'alternativa efficace è quella di utilizzare un appendiabiti luminoso. L’effetto sarà lo stesso delle strisce a Led, inoltre è estremamente sicuro perché le lampadine non si surriscaldano. Per realizzare questo tipo di illuminazione dobbiamo solo sostituire il classico appendiabiti con quello per strisce a Led e, una volta montato, inserirlo al suo interno.

Faretti da incasso

Adatti a chi ha un guardaroba piccolo, i faretti a Led possono essere inseriti all’interno dell’armadio e del soffitto di una cabina, occupando poco spazio perché hanno dimensioni ridotte e sono compatti. Oltre a essere molto luminosi, possono essere sia fissi che orientabili in modo da indirizzare il fascio di luce in base alle nostre esigenze.

Illuminazione a binario

Diffuse all’interno delle attività commerciali, negli ultimi anni sono entrate a far parte anche dell’illuminazione casalinga. La caratteristica è quella di avere appunto un binario su cui vengono montati dei faretti orientabili per personalizzare l’illuminazione della cabina armadio prendendo in considerazione le dimensioni e le nostre necessità.

Lampade a parete

Utilizzate soprattutto nelle cabine armadio, le lampade a parete o le applique sono disponibili in differenti forme e grandezze. La caratteristica principale è quella di poter illuminare adeguatamente la cabina se non si ha lo spazio a sufficienza per un lampadario.

Lampadario

La scelta più indicata per chi ha una cabina armadio di grandi dimensioni, nella maggior parte dei casi viene fatta non solo per illuminare l’ambiente, ma anche per una questione di design. Un lampadario, infatti può diventare un elemento d’arredo che dà una marcia in più alla stanza. Disponibile in differenti forme e stili, prima di sceglierlo dobbiamo prendere in considerazione le misure della cabina armadio e lo stile della camera da letto.

