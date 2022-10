Scegliere il letto contenitore: tutti i motivi per cui farlo o non farlo

Bisogna arredare la camera da letto, ma lo spazio a disposizione non è molto. In questa situazione si ritrovano tanti romani, con case sempre più piccole e l'esigenza di trovare soluzioni funzionali ma non ingombranti. Se nel caso dell'armadio non ci sono molte possibilità per avere un elemento d’arredo salvaspazio, per quanto riguarda il letto una soluzione c'è: parliamo del letto contenitore.

Scopriamo tutti i vantaggie gli svantaggi del letto contenitore

Letto contenitore, caratteristiche

Prima di tutto vediamo quandi modelli di letto contenitore esistono. A cambiare è soprattutto l'apertura:

Apertura orizzontale: il letto e il materasso si sollevano in orizzontale, inoltre si ha un grande spazio a disposizione perché si può utilizzare anche quello sotto la testata

Apertura inclinata: la rete e il materasso in questo caso si inclinano con una semplice pressione manuale. Rispetto a quella orizzontale c’è minore spazio a disposizione perché la zona vicino alla testiera è occupata da parte del letto

Apertura easy up: l’apertura in questo caso avviene in due tempi. Nella prima parte si ha l’apertura inclinata, con il secondo step invece, la rete ritorna in posizione orizzontale, in questo modo prendere il contenuto all’interno diventa più semplice

Cassetti inferiori: il letto non si solleva, ma lo spazio extra viene ricavato dai cassetti sottostanti il materasso. Il vantaggio di questo modello è che è facile da aprire, ma ha meno spazio a disposizione

I vantaggi del letto contenitore

Qualsiasi sia il modello, quando scegliamo un letto contenitore tra i vantaggi ci sono:

Spazio a disposizione: è il vantaggio più importante ed è quello che spinge a scegliere questo modello, al suo interno possiamo conservare la biancheria da camera, i vestiti o il cambio di stagione

Ambiente organizzato: anche se assicura uno spazio in più, quest’ultimo è limitato, quindi il letto contenitore ha il vantaggio di conservare tutto in ordine e a portata di mano

Funzionale: il modello è pratico e versatile e si adatta ad ogni tipo di materasso. Inoltre questo tipo di letto è disponibile in differenti dimensioni così da venire incontro ad ogni nostra necessità

Praticità: in particolare quello orizzontale permette di rifare il letto comodamente senza piegarsi

Igienico: il contenitore è isolato dall’esterno, questo vuol dire che il contenuto rimane pulito

Letto contenitore: gli svantaggi

Il letto contenitore ha numerosi vantaggi, ma ci sono degli aspetti negativi da prendere in considerazione prima di acquistarlo:

Non è semplice da pulire: la struttura del letto non ha i piedi, ma poggia direttamente sul pavimento, per questo pulire sotto il letto non è semplice

Accumulo di polvere: stando vicino al pavimento, la polvere può infiltrarsi facilmente, per questo è meglio conservare gli oggetti al suo interno dentro scatole o sacchetti

