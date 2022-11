Organizzare l'armadio con il cambio stagione: la guida

L'autunno sta arrivando, seppur con gran ritardo, ed è tempo di cambio stagione. Un'attività che preoccupa molti: riordinare l'armadio, infatti, può rivelarsi un'ardua impresa. Eppure, con alcune dritte, tutto risulterà più semplice.

Per prima cosa è bene iniziare il cambio stagione con lo spirito giusto, pensando che questa è anche l'opportunità per fare decluttering, eliminare ciò che non serve più e riorganizzare nella maniera più funzionale l'armadio.

Ma come organizzare l'armadio senza stress? Vediamo come procedere con il cambio stagione:

Svuotare l’armadio completamente

Dividere i capi di abbigliamento, le borse e gli accessori da conservare da quelli che devono invece essere sistemati nell’armadio

Scegliere gli abiti che non servono più perché inutili o vecchi

Sistemare i capi da conservare in scatoloni appositi

La pulizia dell’armadio

L'armadio andrà svuotato completamente e pulito accuratamente con un igienizzante adeguato, prima di riempirlo nuovamente. E' possibile utilizzare anche ingredienti naturali come bicarbonato di sodio e limone per pulire e profumare il guardaroba. Una volta completata questa operazione, basterà ricordare di inserire qualche sacchetto profumato dopo la sistemazione dei nuovi capi di abbigliamento.

Gli strumenti indispensabili per fare ordine

Fare ordine in occasione del cambio di stagione, quando l’armadio va organizzato nel miglior modo possibile richiede alcuni accessori che possono renderci la vita più semplice.

L’ordinatore è utile per il nostro guardaroba se si vogliono mettere in bella vista alcuni capi che si utilizzano di più e che sono in questo modo pronti all’utilizzo. Il modello a piani, invece, è la soluzione ideale se si cerca una maggiore omogeneità nell’armadio di casa.

Ci sono poi le custodie per abiti, in grado di conferire ordine e pulizia in un solo colpo, senza dimenticare il loro ruolo fondamentale nella pulizia dei vari capi. Altre due soluzioni alternative sono i divisori che mettono la parola fine al caos nei cassetti, e le scatole sotto-letto che mettono al riparo dall’umidità.

Altre soluzioni ingegnose

Se nessuna delle soluzioni appena descritte dovessero essere poco convincenti per gusto personale, allora si può optare per queste altre:

Sacchetti sottovuoto: basta un semplice aspirapolvere per togliere l’aria da questi sacchetti che compattano al massimo il volume di qualsiasi capo, proteggendolo dalla sporcizia e da eventuali danneggiamenti

Grucce: intramontabili e adatte a ogni esigenza, sono perfette per fare ordine nell’armadio. Ce ne sono di vari tipi, come ad esempio i modelli porta-pantaloni, quelli di legno, solidi e resistenti, e quelle di plastica, economiche e leggere

Tubi appendiabiti: sono dei veri e propri bastoni di metallo che consentono di appendere gli indumenti più pesanti come giacche, cappotti e gonne, evitando le pieghe antiestetiche

Stender: lo spazio non sembra mai abbastanza nell’armadio e con gli stender appendiabiti è possibile unire praticità e design

Armadi in tela: possono essere sfruttati come pratico guardaroba, un’alternativa agli armadi di legno e alle scarpiere

Prodotti online

Ordinatore armadio

Divisori per cassetti

Stender

Sacchetti sottovuoto vestiti