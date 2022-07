Insetti dannosi per le piante: quali sono e come allontanarli

Ogni stagione ha i suoi frutti e le sue piante, estate compresa. Avere fiori colorati e profumati, un orto produttivo è sicuramente una bella soddisfazione, ma bisogna prestare molta attenzione agli insetti minacciosi.

Alcuni piccoli animaletti insidiosi, infatti, possono attaccare piante e fiori in maniera più o meno aggressiva. Annaffiare costantemente le piante, dunque, non è spesso sufficiente per assicurarci della salute del nostro giardino.

Soprattutto con il caldo, alcuni insetti riescono ad insediarsi facilmente sia sulle piante decorative, sia su quelle dellorto. Riuscire a bloccare l’attacco degli insetti è facile, basta intervenire nei tempi giusti e con le modalità adatte. I prodotti naturali sono perfetti quando l’attacco è modesto, nel caso di una presenza aggressiva, meglio utilizzare, con cautela, quelli di origine chimica. Vediamo gli insetti principali e come difendere le piante dal loro attacco.

Afidi

Presenti in forma di colonia, sono insetti verdi o neri, attaccano principalmente le foglie, che tendono ad ingiallirsi e a cadere. Anche i fiori e i frutti non sono risparmiati, quest’ultimi tendono a crescere irregolari e durano poco, dopo la raccolta. Il modo migliore per liberare la pianta è quella di usare ingredienti naturali per preparare insetticidi a base di infuso di aglio o cipolla che contengono azadiractina.

Mosche bianche (Aleuroididi)

Prendono il nome dal loro colore e sono dotati di ampie ali. Presenti soprattutto su ortaggi come pomodori e melanzane, causano alla pianta gli stessi sintomi delle Afidi. Anche in questo caso si devono usare prodotti a base di azadiractina presente anche nell’olio di soia.

Cimici

Le cimici sono insetti ben visibili riconoscibili anche per l’odore. Attaccano le piante in vari zone, le foglie e i frutti presentano tanti puntini gialli. Difficili da eliminare, possono essere debellati con insetticidi naturali a base di ortica, aglio, nicotina. Spruzzati sulle piante la mattina presto, quando le cimici sono poco attive, ci libereranno dagli insetti.

Acari

Sono tra i più temuti. Simili a minuscoli ragni, di colore rosso o marrone, si nutrono della linfa delle foglie e delle parti tenere delle piante. Si riconoscono a causa di sottili ragnatele presenti sul fogliame il quale si contraddistingue con puntini ingialliti o rossastri. Per prevenite il loro proliferare meglio concimare e innaffiare le piante. Per eliminarli basta diluire in mezzo litro d’acqua, due cucchiai di peperoncino di cayenna e qualche goccia di sapone di Marsiglia.

Cocciniglia

La cocciniglia è un nemico per la maggior parte di fiori. È in grado di colonizzare piante ornamentali, grasse, da appartamento, da giardino e alberi da frutto. Nel caso della cocciniglia cotonosa, può essere individuata facilmente perché crea una colorazione biancastra sulle foglie. Per liberare la pianta da questo insetto, un metodo molto usato è l’olio bianco, la sostanza vaporizzata sulle foglie crea una patina che soffoca i parassiti. Un’altra soluzione è quella di utilizzare preparati a base di oli essenziali come l’olio di tè direttamente sulle foglie, così da creare un ambiente ostile alla proliferazione dell’insetto.

Lepidotteri

Anche i lepidotteri possono causare danni alle piante. Sono larve di farfalle che vengono depositate sotto le foglie o sui fusti. Queste si cibano del materiale vegetale, causando il deperimento delle piante colpite. Per eliminarli è bene togliere le larve manualmente, usare insetti antagonisti come batteri o ricorrere ad insetticidi biologici come l’olio di neem.

Lumache

Le lumache sono molto temute dai coltivatori perché tendono a mangiare ortaggi come insalata, spinaci, broccoli, bietola e molti altri ancora, inoltre rilasciano escrementi e uova, che possono essere rimossi tranquillamente lavando le verdure, ma che sono esteticamente fastidiose. Per allontanare le lumache in modo naturale si può realizzare un composto a base di cenere e fondi di caffè, o semplicemente ricorrere ai gusci di uova posizionati intorno alle piante: questi prodotti rendono difficile lo spostamento delle lumache perché sono molto assorbenti e rendono il terreno pastoso.

Formiche

Tipiche del periodo estivo, le formiche non solo invadono casa, ma anche gli orti. Queste infatti sono portatrici di insetti come afidi e cocciniglia, inoltre, se le piante si trovano vicino a un formicaio, le radici verranno erose dalle formiche. Con un composto formato da acqua e sapone di Marsiglia spruzzato direttamente sulle piante, è possibile eliminare sia le formiche che gli eventuali afidi.

