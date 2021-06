Ponza, costruivano una casa senza alcuna autorizzazione: sei persone denunciate

I controlli dei carabinieri sull'isola per prevenire gli abusi edilizi. In tre stavano realizzando un'abitazione, gli altri ristrutturavano

Ancora denunce per abusi edilizi sull’isola di Ponza. Questa mattina i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio volta proprio alla prevenzione ed al contrasto dei reati ambientali, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria sei persone, di cui quattro non del posto, per il reato di interventi edilizi abusivi in aree e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico.

Dai controlli effettuati è emerso che tre di loro stavano realizzando un’abitazione sprovvisti di alcuna concessione edilizia. Gli altri tre, invece, stavano procedendo alla ristrutturazione di un immobile e, anche in questo caso, in assenza delle richieste autorizzazioni edilizie.

Sempre a Ponza e Ventotene ieri erano state denunciate tre persone per i reati di lottizzazioni ed interventi edilizi abusivi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, invasione di terreni e danneggiamento.