Come allontanare i moscerini della frutta

Con l'arrivo dell'estate e con la frutta di stagione bene in vista sul tavolo della cucina, arrivano puntuali i fastidiosi moscerini. Grandi amanti di mele, banane, pesche e albicocche, i piccoli insetti che, non a caso, sono proprio chiamati "Moscerini della frutta" non resistono a quell'invitante profumo e noi dobbiamo farci i conti.

A volte sembra che non finiscano mai, che non ci sia modo per allontanarli, eppure non è così: esistono dei rimedi naturali davvero efficaci per allontanare i moscerini dalla frutta. Scopriamo quali sono.

Rimedi naturali contro i moscerini della frutta

Per prima cosa, è importante ricordare che, in estate, quando la frutta rgagiunge il punto giusto di maturità, sarebbe meglo spostarla al fresco. In questo modo, oltre ad evitare che maturi troppo in fretta, guastandosi, si impedisce l'arrivo dei moscerini.

Se, però, ormai è tardi e i piccoli ospiti sono già arrivati a farci visita, ecco alcuni trucchetti da adottare:

Creare una bevanda attira moscerini: vino e aceto attirano con il loro odore i moscerini, ne bastano poche gocce in una ciotola, avendo cura di coprire tutto con la pellicola e di bucherellarla per far fuoriuscire la particolare essenza. Anche acqua e zucchero solitamente funzionano. Posizionare in cucina degli odori scaccia moscerini: un segreto per non farli avvicinare è mettere vicino alla frutta degli odori sgraditi a questi piccoli insetti. La menta e l’origano sono perfetti: è sufficiente sistemare qualche foglia su dei vasetti e il risultato sarà eccezionale Via libera agli oli essenziali: Eucalipto, geranio, citronella sono tra i migliori in assoluto se si vuole che i moscerini stiano a debita distanza. Provate a posizionare un diffusore o semplicemente un bastoncino impregnato di essenza vicino alla frutta e vedrete. L'utilità del bicarbonato di sodio: sì, è utile anche in caso di moscerini della frutta. I moscerini, infatti, adorano l’umido, in particolare quello che si forma nell’immondizia. Quindi per tenerli alla larga non c’è niente di meglio che pulire regolarmente la pattumiera con un po’ di bicarbonato e acqua. In alternativa può essere molto valida anche la soda che si usa per il bucato.

Attenzione all’acqua stagnante

Un ultimo consiglio per evitare l'arrivo dei moscerini della frutta in casa, è evitare che si formi acqua stagnante in casa, ad esempio nel sottovaso di una pianta. Questa, infatti, è grande alleata dei piccoli insetti volanti.