Fermato dai carabinieri, in auto trasportava 14 pistole. La scoperta durante i controlli sulla movida

In viaggio a bordo di una Fiat 500 trasportava 14 pistole: per questo un giovane di 29 anni, incensurato, è stato arrestato a Terracina dai carabinieri. La scoperta delle armi è stata fatta nel corso di normali controlli del sabato sera sulla cosiddetta “movida” da parte dei carabinieri che, insospettiti da una vettura con una targa clonata, hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

L’attività condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nor della locale Compagnia si è concretizzata nella serata di ieri, sabato 23 settembre. Durante il normale servizio, mentre stava passando sull’Appia, la pattuglia ha ricevuto un alert dal dispositivo di lettura targhe installato a bordo che ha segnalato il transito di una Fiat 500 X, “clone” di un originale, di proprietà di una donna di origini campane.

Il mezzo stava viaggiando in direzione del centro città proveniente da Latina; insospettiti i carabinieri hanno deciso di seguire il veicolo con a bordo solo il conducente fino a fermarlo all’altezza dell’ingresso nord del centro abitato di Terracina. Il giovane alla guida, un ragazzo classe 1994 di Fondi, è apparso subito molto agitato, al punto da indurre i militari a eseguire una approfondita perquisizione. Così, in un doppio fondo ricavato nel portaoggetti dell’abitacolo sono state trovare ben 14 pistole, di varia marca e calibro, tutte con matricola abrasa. Alcune di esse dagli accertamenti sono risultate armi classificate “da guerra”.

Il giovane, incensurato, è stato dichiarato in stato di arresto e portato in carcere su disposizione della Procura di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta sinergia. il 29enne deve rispondere dei reati di porto abusivo di armi alterate e riciclaggio del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti.