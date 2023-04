Maxi sequestro di droga dei carabinieri: fermano un furgone e trovano 17 chili di cocaina

Maxi sequestro di droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina che hanno fermato un furgone con un carico di circa 17 chili di cocaina. L’operazione nei giorni scorsi nel capoluogo pontino, nella zona di via Isonzo.

Così, quella che doveva essere una norma attività di controllo del territorio ha portato anche all’arresto di due persone, due trafficanti di origini albanesi. Nel corso del servizio il furgone è stato fermato dai militari la cui attenzione è stata presto attirata dall’atteggiamento di nervosismo mostrato dai due occupanti. Questo ha fatto scattare quindi gli ulteriori verifiche e la perquisizione a bordo del mezzo che ha permesso di fare la scoperta dell'ingente quantitativo di droga.

A bordo del veicolo vi erano, infatti, nascosti panetti di cocaina per un totale di 17 chili. Al termine degli accertamenti i due sono stati quindi arrestati per traffico di sostanze stupefacenti; entrambi sono finiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Mentre intanto proseguono le indagini dei carabinieri.