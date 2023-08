Ad alta velocità in auto, fermato dopo un inseguimento: nascondeva 63 chili di droga

Nascondeva in auto oltre 60 chili di droga, ma bloccato dalla polizia dopo un inseguimento è stato arrestato. E? accaduto a un giovane di appena 20 anni a Nettuno nel corso di un normale servizio degli agenti del locale Commissariato.

Durante l?estate, infatti, in virtù anche dell?aumento elle presenze per l?arrivo di turisti e vacanzieri, il litorale laziale è costantemente pattugliato dalla polizia che tutela la sicurezza dei cittadini con serrati controlli. E, come detto, proprio durante un normale servizio l?attenzione degli agenti è stata attirata dall?alta velocità di un?auto che procedeva nel senso opposto alla loro marcia e che è stata fermata dopo un breve inseguimento.

Il conducente, un 20enne unico occupante del mezzo, è apparso subito nervoso e insofferente e così i poliziotti, che hanno sin da subito sentito un forte odore di marijuana uscire dall?abitacolo, hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Durante la perquisizione nell?auto, all?interno di 5 sacchi neri da giardino, erano nascoste 110 buste termo saldate contenenti 63 chili e 350 grammi di marijuana. Al termine delle verifiche il giovane è stato quindi arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

La Procura di Velletri ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell?arresto.