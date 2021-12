Esce a cena con un’amica e lascia a casa le figliolette: mamma denunciata

Una donna di 36 anni è stata denunciata dalla polizia a Latina per abbandono di minori. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, venerdì 10 dicembre, quando gli agenti della Squadra Volante sono dovuti intervenire in una via del centro in seguito ad una segnalazione giunta per una violenta lite in strada.

A richiedere l’intervento della polizia era stato un uomo che all’arrivo degli agenti ha raccontato loro di aver avuto poco prima un acceso diverbio con la ex convivente, dalla cui unione erano nate due bimbe di anni 10 e 11. Secondo quanto riferito dall’uomo, la donna era uscita per andare in pizzeria con un’amica, lasciando le minori da sole in casa.

A seguito dell’alterco era però intervenuto, a difesa della 36enne, un uomo di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine e convivente della madre della donna, che avrebbe minacciato il padre delle bimbe con una pistola.

L’immediata perquisizione effettuata dagli agenti ha consentito di rinvenire una pistola, risultata essere una scacciacani priva di tappo rosso, debitamente sequestrata. A termine degli accertamenti, la madre è stata denunciata per aver abbandonato le figliolette, mentre il 66enne dovrà rispondere di minacce aggravate.