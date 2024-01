Nei primi sei mesi di attività della nuova amministrazione, ad Aprilia sono stati elevati quasi 200 verbali, anche grazie alla rotazione delle fototrappole, per l'abbandono dei rifiuti e gli errati conferimenti della differenziata. Ora l'attività dell'assessorato all'Amiente, del Nucleo ecologia della polizia locale e della Progetto ambiente, prosegue nel tentativo di debellare cattive abitudini che comportano onerosi interventi di bonifica sul territorio.

“Nessuno si sogna di abbandonare i cittadini in questa battaglia di civiltà – sottolinea il vicesindaco e assessore all’Ambiente Vittorio Marchitti – ma pulire per poi ritrovare la stessa situazione nel giro di poche ore rappresenta uno sforzo insostenibile e impone di lavorare alle soluzioni per ridurre costi che ricadono sulla collettività, il che è intollerabile”. L'amministrazione sta dunque agendo in due diverse direzioni: da una parte con maggiori controlli e sanzioni contro i trasgressori, dall'altra con un'azione di sensibilizzazione dei cittadini. In questa direzione si è dato anche nuovo impulso agli appuntamenti in calendario con l'Ecocentro di quartiere e si è lavorato per avviare una collaborazione con gli amministratori di condominio su eventuali correttivi da adottare nella raccolta differenziata, proprio per non lasciare in strada i rifiuti non conformi.

Tanti i punti critici oggetto di monitoraggio, tra cui via Torre Bruna, via Pontina Vecchia, Valle Carniera, Fossignano, via Acqua Solfa, Camilleri, via Riserva Nuova, Vvia dei Pontoni, La Cogna, Genio Civile, Selciatella, Pantanelle, via Vesuvio, Spaccasassi, Carano, via Giannottola, via del Campo, Vallelata, Toscanini. Vigili urbani, Progetto ambiente e Asam stanno valutando inoltre la possibilità di installare alcune recinzioni a ridosso di aree pubbliche, teatro spesso di questi fenomeni, insieme al potenziamento delle azioni nei confronti di coloro che non vigilano sui propri lotti e non effettuano le successive bonifiche. Da settembre poi Progetto Ambiente ha istituito un servizio di controllo sugli abbandoni, svolto quotidianamente e finalizzato alla ricerca di elementi utili per l’individuazione dei trasgressori.

I verbali elevati per violazioni accertate sul corretto conferimento della differenziata domiciliare sono stati 145 e stanno consentendo anche di verificare le effettive residenze e il pagamento del tributo, per accertare che l’errato conferimento non si leghi all’evasione o elusione del pagamento del tributo dovuto all’ente. In alcuni luoghi dove questo problema si somma aì una serie di altri possibili reati, creando danni alla popolazione che risiede nelle vicinanze, l’amministrazione ha chiesto l’intervento anche di altre forze dell’ordine. Infine anche l’istituzione della modalità di segnalazione dell’errato conferimento attraverso l'apposizione di cartellini gialli e rossi ideata da Progetto ambiente sta già producendo un risultato utile per aiutare i cittadini a migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Grazie poi alle riunioni di condomino e alla disponibilità della maggioranza degli amministratori si sta valutando di iniziare la sperimentazione del bidoncino intelligente per la raccolta puntuale del secco residuo in alcuni grandi condomini e si sta rispettando in modo più attento il regolamento comunale che prevede che oltre le 4 unità abitative la raccolta debba avvenire sul suolo privato dell’immobile, individuando un’area il più possibile prossima all’ingresso delle singole scale condominiali. In questi casi gli amministratori autorizzano l’accesso di Progetto ambiente per le attività di svuotamento dei contenitori. L’esposizione su suolo pubblico è ammessa solo laddove fosse accertato dall’azienda incaricata che l’utilizzo del suolo privato risultasse impossibile.