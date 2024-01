Abbandono dei rifiuti e mancata differenziazione: quasi 200 sanzioni in un anno a Latina

Oltre duemila i controlli effettuati nei 12 mesi del 2023 da Abc che ha potenziato l’attività di controllo e vigilanza per contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e della mancata differenziazione dei materiali.

Tante sono state le verifiche da parte degli ispettori ambientali e 177 le contravvenzioni elevate anche con l’ausilio delle foto trappole. L’attività di controllo si è concentrata soprattutto sulle aree più critiche del territorio comunale in cui il fenomeno della “migrazione dei rifiuti” si è intensificato a seguito dell’estendersi del nuovo servizio di raccolta porta a porta.

Delle 177 sanzioni elevate nel 2023 (di cui 17 indirizzate ad utenze non domestiche) il 60% ha riguardato i residenti e il restante 40% utenti non residenti provenienti da comuni limitrofi. Nello specifico, 52 verbali sono stati effettuati in flagranza di reato, 100 con l’ausilio delle foto trappole e 25 sono scattati nelle aree servite dal nuovo “porta a porta” in seguito ad attività di ispezione del contenuto di buste abbandonate sul suolo pubblico.

Come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana è stata applicata una sanzione di 300 euro, in alcuni casi è stata applicata una doppia sanzione pari a 600 euro per violazione di diversi articoli del regolamento.