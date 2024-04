Rifiuti abbandonati in strada, con l’arrivo dei turisti aumentano i casi: scattano le multe

Con l’avvio della stagione turistica anche a San Felice Circeo iniziano ad aumentare le presenze soprattutto nei weekend, con un incremento del triste fenomeno dell’abbandono e del non corretto smaltimento dei rifiuti.

Ma la cittadina sul litorale pontino è pronta a rispondere e per questo, su disposizione del comandante, sono stati intensificati i controlli da parte degli agenti della polizia locale che hanno avviato una specifica attività. Già sono state diverse le sanzioni elevate, soprattutto per abbandoni che sono stati registrati nella zona di piazza Gemini, dove erano stati lasciati rifiuti al di fuori dell’isola ecologica attivabile mediante tessera. Oltre alla sanzione, al trasgressore è stato imposto l’immediato ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di quanto abbandonato.

L’obiettivo dell’amministrazione, spiegano dal Comune, “è quello di fronteggiare il fenomeno del non corretto smaltimento dei rifiuti al fine di garantire decoro e pulizia degli spazi pubblici, nonché, ovviamente, per motivi igienico-sanitari. Per questo motivo verranno portate avanti mirate attività di prevenzione e repressione da parte della polizia locale su tutto il territorio anche mediante l’utilizzo di personale in abiti civili. Particolare attenzione sarà rivolta alle aree di maggior pregio ambientale, dove verranno applicate le nuove sanzioni previste dalle innovazioni apportate alla normativa vigente dalla nuova legge 137/2023”.