Scoperto deposito di rifiuti speciali, nel terreno abbandonate anche quattro barche

Abbandono di rifiuti speciali non pericolosi su fondo privato: un’operazione è stata condotta nella giornata di ieri, lunedì 24 giugno, nel capoluogo dai carabinieri del Nucleo Forestale di Latina insieme ai colleghi della Stazione di Borgo Sabotino.

I militari, al termine di specifici controlli, hanno proceduto al sequestro di un’area di circa 1.000 metri quadri ove erano stati abbandonati rifiuti speciali non pericolosi. Nel terreno sono stati rinvenuti vari metri cubi di tubazioni in pvc, 4 natanti privi di motore, mobilio, cucina a gas, carrelli portanatanti, 15 pneumatici fuori uso, avvolgibili, stampi in vetro resina e plastiche varie.

Conclusi tutti gli accertamenti i carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di 84 anni di Latina in qualità di proprietario ed utilizzatore del fondo.