Abusi edilizi a Campodimele: i carabinieri denunciano cinque persone

Cinque persone denunciate a Campodimele dai carabinieri della stazione di Lenola nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati edilizi e ambientali. Sono accusate di concorso in invasione di terreni e violazioni delle prescrizioni del testo unico dell'edilizia.

In particolare i cinque indagati, di cui tre del posto, avevano realizzato una piattaforma in calcestruzzo e una strada di accesso senza autorizzazione antisismica. Uno di loro inoltre, un 47enne di Campodimele, è stato denunciato anche per il reato di falsità in atto pubblico: aveva infatti dichiarato falsamente di essere il proprietario dell'area in costruzione.