Abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: due denunce dei carabinieri

Abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: due persone, un uomo di 58 anni e una donna di 56 anni, sono state denunciate a Lenola. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della locale Stazione che nella giornata di oggi, 13 agosto, hanno deferito i due.

Secondo quanto riferito dall’Arma, “ciascuno nell’ambito delle rispettive qualità, sono ritenuti responsabili di aver eseguito lavori edili non autorizzati, su un’abitazione sita in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”. I due sono stati denunciati in stato di libertà per concorso nel reato concorso in costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.