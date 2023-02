Abusi sessuali dalla compagna del padre, la vittima conferma tutte le accuse

Una storia di abusi sessuali su un minore commessi da una persona di famiglia. L’ha raccontata ieri, nel corso dell’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, un ragazzo oggi 15enne che all’epoca dei fatti aveva appena 10 anni e che ha subito molestie da quella che era la compagna del padre.

Approfittando del fatto che erano rimasti soli in casa la donna, 32 anni gli aveva fatto delle avances sessuali e poi lo aveva palpeggiato in due diverse occasioni. La vittima inizialmente non aveva avuto il coraggio di raccontare l’accaduto ai genitori – che si sono costituiti parte civile e sono rappresentati dall’avvocato Maria Belli - ma alla fine non ce l’ha fatta a tenersi dentro un segreto di tale portata.

Così è partita la denuncia e la 32enne è stata iscritta nel registro degli indagati per violenza sessuale aggravata. Ieri pomeriggio in aula, alla presenza del pubblico ministero Martina Taglione, il ragazzo è stato ascoltato in modalità protetta con il supporto di una psicologa e ha confermato tutte le accuse nei confronti della donna. Questo passaggio era necessario per cristallizzare elementi importanti dell’indagine. Il gip ha poi affidato alla psicologa l’incarico di valutare la capacità della vittima non soltanto di partecipare all’udienza in Tribunale ma anche di testimoniare senza subire eventuali condizionamenti. La prossima udienza è stata fissata per il 5 maggio prossimo quando la professionista consegnerà le proprie valutazioni e le risposte ai quesiti del giudice.