Finisce in carcere il professore di religione accusato di abusi sessuali su minori

Si aprono le porte del carcere per Alessandro Frateschi, l’ex insegnante di religione accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime. L’uomo che si trovava agli arresti domiciliari ha violato le prescrizioni e il giudice del Tribunale di Latina ha così disposto l’aggravamento della misura cautelare.

Secondo quanto emerso, l’ex diacono di 50 anni avrebbe incontrato delle persone non autorizzate nella casa di Terracina dove era ristretto ai domiciliari. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura, sono stati condotti dai carabinieri nelle ultime settimane e hanno permesso quindi di documentare le violazioni da parte del 50enne.

Frateschi era finito agli arresti domiciliari una prima volta a luglio dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore e tentata violenza sessuale ai danni di altri tre ragazzi, studenti . Poi, in seguito a nuove segnalazioni da parte di altri ragazzi, era arrivata una seconda misura di custodia cautelare.

Per quanto riguarda il processo in corso, lo scorso 5 aprile c’è stata l’audizione davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Laura Morselli di tre delle cinque vittime; ascoltati in sede di incidente probatorio davanti al gup e al pubblico ministero Valentina Giammaria in modalità protetta con il supporto di uno psicologo, i minori hanno confermato le accuse nei confronti del loro ex insegnante 50enne. La prossima udienza è fissata per il 24 maggio.