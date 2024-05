Accoltella la moglie e tenta il suicidio: chi sono i due coniugi in gravissime condizioni

Sono ricoverati in gravissime condizioni al San Camillo e al Gemelli di Roma i coniugi che ieri sera, tra Latina e Sermoneta, sono stati trovati in un bagno di sangue dai carabinieri a causa di un tentato omicidio-suicidio. L’uomo, Franco Mari di 88 anni, ha accoltellato la moglie Poldina Pontesilli di 75. L’anziano avrebbe colpito la donna al culmine di una lite, scagliandolesi contro. La donna si sarebbe difesa, come mostrano le ferite sulle mani. Credendo che fosse morta, l’88enne ha impugnato l’arma contro se stesso, tentando il suicidio. I carabinieri del comando di Sermoneta hanno trovato i due coniugi in condizioni gravissime: marito e moglie sono stati trasferiti a Roma in due nosocomi differenti. Proseguono intanto le indagini dirette dal tenente colonnello Paolo Guida.