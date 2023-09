Accoltellato in strada al culmine di una lite, l’uomo colpito con diversi fendenti

Deve rispondere dell'accusa di lesioni aggravate l’uomo di 37 anni di origini straniere arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Fondi perché accusato di aver accoltellato in strada un connazionale.

I fatti risalgono alla serata dell’8 settembre scorso e sono avvenuti in una zona centrale della città. Secondo quanto ricostruito dai militari che hanno subito avviato le indagini dopo il violento fatto di cronaca, il 37enne al culmine di una lite ha colpito l'uomo con numerosi fendenti. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi; la vittima, trovata in una pozza di sangue, è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata.

Sul posto sono giunti i carabinieri il cui lavoro ha portato subito a un risultato: il 37enne è stato infatti arrestato a stretto giro. Nei suoi confronti sono stati disposti i domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.