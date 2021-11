Acqualatina, disagi e ritardi nelle bollette: i chiarimenti della società

In questi giorni, a causa di anomalie ai sistemi di recapito delle bollette, si sono registrati alcuni ritardi nella consegna. Ad annunciarlo agli utenti è la società Acqualatina. Per far fronte sono state adottate diverse misure per tutelare gli utenti:

non verranno applicati interessi di mora per le bollette pagate entro 30 giorni dalla scadenza

i primi solleciti verranno inviati con tempi doppi rispetto a quanto previsto dall’Autorità nazionale di regolazione ARERA

nessun costo verrà addebitato per tutti i solleciti ricevuti successivamente al primo.

Per chiede lo storno degli addebiti non dovuti, qualora gli utenti si trovassero in bolletta applicati costi aggiuntivi, è possibile contattare Acqualatina ai seguenti recapiti:clienti@acqualatina.it; acqualatina@pec.acqualatina.it o al numero verde 800085850