“Attenzione alle visite dei finti operatori”: Acqualatina mette in guardia gli utenti

Acqualatina mette in guardia gli utenti dall’azione dei finti operatori. Il messaggio arriva in seguito ad una serie di segnalazioni. “Siamo stati messi al corrente - spiega la società - che alcuni utenti stanno ricevendo visite di individui che, spacciandosi per tecnici di Acqualatina, propongono fantomatiche soluzioni per la depurazione delle acque, da Amianto e altro, o comunque interventi sostitutivi alla somministrazione ordinaria di Acqualatina, con finalità che possono celare un intento criminoso (furto, truffa, ecc.).

Rendiamo noto - aggiunge l’azienda - che Acqualatina non si occupa di tali servizi, o interventi, offerti da queste persone”. Inoltre “il personale autorizzato non richiede alcun tipo di compenso (né denaro, né assegni) in alcuna occasione ed è dotato di un numero di matricola che permette di verificarne l’identità contattando il numero verde 800 085 850 (199 50 11 53 da cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, e il sabato dalle 8.00 alle 13.00”.