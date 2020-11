Lavori di riparazione su condotta adduttrice proveniente da Sardellane: recuperati 100 litri al secondo

Sono stati effettuati ieri sera, 3 novembre, i lavori di riparazione della condotta adduttrice proveniente da Sarrdellane, a servizio dei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Sezze.

A partire dalla giornata di lunedì 2 novembre, sono iniziate le attività propedeutiche di allestimento dei cantieri e sono state riparate le perdite per le quali non è stato necessario interrompere il flusso idrico. I lavori sono proseguiti poi in serata e durante tutta la notte per limitare il più possibile i disagi alle utenze impattate, e sono terminati nella mattinata di oggi.

L’intervento di risanamento è stato eseguito su circa 10 km di condotta e i tecnici hanno lavorato contemporaneamente su tre diversi cantieri per riparare le perdite rilevate nel tracciato. È stato così possibile recuperare circa 100 litri al secondo, il che favorirà un incremento della pressione, garantendo una migliore qualità e continuità del servizio alle utenze coinvolte.