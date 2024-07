Affitti, la provincia di Latina la più cara nel Lazio dopo Roma: prezzi sui 16 euro/mq

L'Osservatorio semestrale regionale del Lazio, a cura di Immobiliare.it Insights, ha effettuato un'indagine sul mercato immobiliare nei primi sei mesi del 2024. Ne è emerso che a crescere sono soprattutto i canoni, che viaggiano ad un ritmo di salita molto più alto rispetto a quello degli immobili in vendita. In media comprare casa nella nostra Regione costa 2.671 euro/mq, con un incremento del 3,3% su base semestrale mentre per affittarla servono 15,3 euro/mq, dato in crescita di quasi il 10% in sei mesi.

Chi cerca un'abitazione tutta per sé può così permettersi, attualmente, il 21,7% delle abitazioni in offerta, mentre se si è in due tale valore arriva fino a quasi il 53%. Se si guarda invece a Roma, le percentuali si abbassano vertiginosamente al 6,9% per chi è solo e al 38,7% per le coppie. La Capitale è la città più cara in regione e la quinta più costosa a livello nazionale, con il prezzo medio degli immobili in vendita che ammonta a 3.429 euro/mq. L'intera provincia, invece, cresce del 5%, fermandosi però a 1.813 euro/mq.

Rialzi intorno al 3% si evidenziano anche nelle province di Frosinone e Viterbo mentre le città di Frosinone (-0,5%), Viterbo (-0,2%) e Rieti (-1,6%) non seguono il trend e vedono i prezzi in dimuzione. La domanda, nell'intero semestre, è in aumento a Roma (+20,3%), davanti al comune di Latina (+13,2%), secondo. Nelle province di Rieti e Latina la disponibilità sale rispettivamente del 65,2% e del 55,1%.

Passando agli affitti, la città di Roma resta la più dispendiosa, con i suoi 16,9 euro/mq di media. La provincia di Latina è la seconda più dispendiosa, con prezzi che si attestano sui 16 euro/mq con un aumento del 16,4% in sei mesi. L'area più economica per gli affitti è Frosinone, con canoni che oscillano tra i 6,4 euro/mq della provincia e i 6,8 euro/mq. Proprio il comune di Frosinone fa registrare una discesa dei prezzi su base semestrale, del 3,4%.